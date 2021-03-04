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Зеленський анонсував впровадження
«економічного паспорта...

Зеленський анонсував впровадження «економічного паспорта...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 11:25

Зеленський анонсував впровадження «економічного паспорта...

Пропонуємо до обговорення:
Влада незабаром представить механізм для втілення в життя «економічного паспорта українця».

Дивися повний текст Зеленський анонсував впровадження «економічного паспорта українця».
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