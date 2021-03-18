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Шмигаль розповів, скільки мільярдів євро Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 бер, 2021 11:27
Пропонуємо до обговорення:
Запуск газопроводу "Північний потік-2" може створити економічні передумови для продовження фінансування російської агресії проти України.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, скільки мільярдів євро Україна недоотримає через «Північний потік-2»
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