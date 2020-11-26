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Будівельні об'єкти вводитиме
в експлуатацію не держава,...

Будівельні об'єкти вводитиме в експлуатацію не держава,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 13:05

Будівельні об'єкти вводитиме в експлуатацію не держава,...

Пропонуємо до обговорення:
У рамках містобудівної реформи планується, що вводити об'єкти в експлуатацію буде не держава, а юридичні особи.

Дивися повний текст Будівельні об'єкти вводитиме в експлуатацію не держава, а приватники: в уряді назвали дедлайн.
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 13:05

Не сработает. Будут подбирать сотрудников, готовых сесть или в возрасте, чтобы н них списать всё.
В конце пострадают обыкновенные люди.
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