У рамках містобудівної реформи планується, що вводити об'єкти в експлуатацію буде не держава, а юридичні особи.
Дивися повний текст Будівельні об'єкти вводитиме в експлуатацію не держава, а приватники: в уряді назвали дедлайн.
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Додано: Пон 22 бер, 2021 13:05
Будівельні об'єкти вводитиме в експлуатацію не держава,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будівельні об'єкти вводитиме в експлуатацію не держава, а приватники: в уряді назвали дедлайн.
Додано: Пон 22 бер, 2021 13:05
Не сработает. Будут подбирать сотрудников, готовых сесть или в возрасте, чтобы н них списать всё.
В конце пострадают обыкновенные люди.
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