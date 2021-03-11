Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг «Дія».
Дивися повний текст Вартість розмитнення легкових автомобілів хочуть зменшити на 30%.
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Додано: Пон 22 бер, 2021 13:09
Вартість розмитнення легкових автомобілів хочуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість розмитнення легкових автомобілів хочуть зменшити на 30%.
Додано: Пон 22 бер, 2021 13:19
Опять "хотят", сколько можно писать вульгарщину. Тексты редактирует неуч.
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