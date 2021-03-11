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Вартість розмитнення легкових
автомобілів хочуть...

Вартість розмитнення легкових автомобілів хочуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 13:09

Вартість розмитнення легкових автомобілів хочуть...

Пропонуємо до обговорення:
Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг «Дія».

Дивися повний текст Вартість розмитнення легкових автомобілів хочуть зменшити на 30%.
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Опять "хотят", сколько можно писать вульгарщину. Тексты редактирует неуч.
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