З 23 березня Київ офіційно потрапить в «червону» зону карантину
Дивися повний текст Київ у «червоній зоні»: що з транспортом.
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Додано: Пон 22 бер, 2021 13:23
Київ у «червоній зоні»: що з транспортом
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Дивися повний текст Київ у «червоній зоні»: що з транспортом.
Додано: Пон 22 бер, 2021 13:23
А что с транспортом, как ездил так и ездит.
Или от того что в "красной зоне" кушать меньше хочется?
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