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Київ у «червоній зоні»:
що з транспортом

Київ у «червоній зоні»: що з транспортом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 13:23

Київ у «червоній зоні»: що з транспортом

Пропонуємо до обговорення:
З 23 березня Київ офіційно потрапить в «червону» зону карантину

Дивися повний текст Київ у «червоній зоні»: що з транспортом.
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 13:23

А что с транспортом, как ездил так и ездит.
Или от того что в "красной зоне" кушать меньше хочется?
yegres
 
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