За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ "Мотор Січ".
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Додано: Пон 22 бер, 2021 14:31
Суд наклав арешт на майно та 100% акцій «Мотор Січ»
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Дивися повний текст Суд наклав арешт на майно та 100% акцій «Мотор Січ».
Додано: Пон 22 бер, 2021 14:32
Столько лет Мотор Сич не был нужен государству, ни одного нормального заказа за столько лет а как китайцы купили так сразу предприятие стало жемчужиной национальной безопасности)) и смех и грех..
Додано: Пон 22 бер, 2021 14:36
Re: Суд наклав арешт на майно та 100% акцій «Мотор Січ»
если из-за этих приколов сорвется еще и контракт с турками, будет несмешно
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