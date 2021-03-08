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Суд наклав арешт на майно
та 100% акцій «Мотор Січ»

Суд наклав арешт на майно та 100% акцій «Мотор Січ»
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 14:31

Суд наклав арешт на майно та 100% акцій «Мотор Січ»

Пропонуємо до обговорення:
За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ "Мотор Січ".

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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 14:32

Столько лет Мотор Сич не был нужен государству, ни одного нормального заказа за столько лет а как китайцы купили так сразу предприятие стало жемчужиной национальной безопасности)) и смех и грех..
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 14:36

Re: Суд наклав арешт на майно та 100% акцій «Мотор Січ»

если из-за этих приколов сорвется еще и контракт с турками, будет несмешно
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