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Метро на Троєщину: у Мінфіні
обіцяють запустити до 2024 року

Метро на Троєщину: у Мінфіні обіцяють запустити до 2024 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 15:12

Метро на Троєщину: у Мінфіні обіцяють запустити до 2024 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це заступник міністра фінансів Олександр Кава розповів в етері телеканалу "Дом".

Дивися повний текст Метро на Троєщину: у Мінфіні обіцяють запустити до 2024 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 15:12

1апреля ещё не наступило, а эти уже прикалываются. :-)
finuser382
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