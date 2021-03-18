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Зовнішній борг України
перевищив 125 млрд доларів

Зовнішній борг України перевищив 125 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 15:14

Зовнішній борг України перевищив 125 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Валовий зовнішній борг України протягом 2020 року виріс на 3,951 млрд доларів і досяг 125,69 млрд доларів.

Дивися повний текст Зовнішній борг України перевищив 125 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 15:15

Что ж такое? Ведь каждый день отчитываются что он всё меньше и меньше?????
В итоге - вырос! :-) Читая украинские новости, съезжает крыша.....
finuser382
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