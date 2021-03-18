Валовий зовнішній борг України протягом 2020 року виріс на 3,951 млрд доларів і досяг 125,69 млрд доларів.
Дивися повний текст Зовнішній борг України перевищив 125 млрд доларів.
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Додано: Пон 22 бер, 2021 15:14
Зовнішній борг України перевищив 125 млрд доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зовнішній борг України перевищив 125 млрд доларів.
Додано: Пон 22 бер, 2021 15:15
Что ж такое? Ведь каждый день отчитываются что он всё меньше и меньше?????
В итоге - вырос! :-) Читая украинские новости, съезжает крыша.....
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