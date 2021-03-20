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Нові штрафи за порушення
ПДР: скільки платити...

Нові штрафи за порушення ПДР: скільки платити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 15:16

Нові штрафи за порушення ПДР: скільки платити...

Пропонуємо до обговорення:
За законом відновлюється і збільшується відповідальність за керування авто напідпитку.

Дивися повний текст Нові штрафи за порушення ПДР: скільки платити велосипедистам, пішоходам.
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 15:17

Пішоходам потрібно штраф мінімум 1000грн і робити спеціальні рейди поліції по відлову порушників.
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