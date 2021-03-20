За законом відновлюється і збільшується відповідальність за керування авто напідпитку.
Дивися повний текст Нові штрафи за порушення ПДР: скільки платити велосипедистам, пішоходам.
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Додано: Пон 22 бер, 2021 15:16
Нові штрафи за порушення ПДР: скільки платити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові штрафи за порушення ПДР: скільки платити велосипедистам, пішоходам.
Додано: Пон 22 бер, 2021 15:17
Пішоходам потрібно штраф мінімум 1000грн і робити спеціальні рейди поліції по відлову порушників.
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