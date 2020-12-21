Міністерство інфраструктури планує з наступного року розпочати процес передачі в концесію міжнародних аеропортів у Львові та Херсоні.
Дивися повний текст Криклій сказав, які аеропорти першими віддадуть у концесію.
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Додано: Пон 22 бер, 2021 15:41
Криклій сказав, які аеропорти першими віддадуть у концесію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій сказав, які аеропорти першими віддадуть у концесію.
Додано: Пон 22 бер, 2021 15:41
Тут деваться некуда...... Самые вкусные кусочки по праву забирает наш Большой Белый Хозяин. Вложенное бабло нужно возвращать с наваром. Ждут в августе земельку.....
Что тут скажешь? Молодцы!
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