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Криклій сказав, які аеропорти
першими віддадуть у концесію

Криклій сказав, які аеропорти першими віддадуть у концесію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 15:41

Криклій сказав, які аеропорти першими віддадуть у концесію

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури планує з наступного року розпочати процес передачі в концесію міжнародних аеропортів у Львові та Херсоні.

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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 15:41

Тут деваться некуда...... Самые вкусные кусочки по праву забирает наш Большой Белый Хозяин. Вложенное бабло нужно возвращать с наваром. Ждут в августе земельку.....
Что тут скажешь? Молодцы!
finuser382
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