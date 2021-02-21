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На основі технології NASA
створили безповітряну велошину...

На основі технології NASA створили безповітряну велошину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 16:51

На основі технології NASA створили безповітряну велошину...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє TechCrunch.

Дивися повний текст На основі технології NASA створили безповітряну велошину (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 16:51

Хотелось бы увидеть как на этом велосипеде будут ездить на Луне.
Не больше чем PR акция производителя.
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