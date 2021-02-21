Про це повідомляє TechCrunch.
Дивися повний текст На основі технології NASA створили безповітряну велошину (фото).
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Додано: Пон 22 бер, 2021 16:51
На основі технології NASA створили безповітряну велошину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На основі технології NASA створили безповітряну велошину (фото).
Додано: Пон 22 бер, 2021 16:51
Хотелось бы увидеть как на этом велосипеде будут ездить на Луне.
Не больше чем PR акция производителя.
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