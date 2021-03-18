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Боротьба з заторами у Києві: планують побудувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 бер, 2021 16:53
Пропонуємо до обговорення:
Начальник «Інституту Генерального плану міста» Сергій Броневицький повідомив, що для уникнення заторів у проекті Генплану Києва передбачається будівництво багаторівневих транспортних розв’язок.
Дивися повний текст Боротьба з заторами у Києві: планують побудувати багаторівневі транспортні розв’язки
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Додано: Пон 22 бер, 2021 16:53
Да за 30 лет даже Ни Одного! моста не построили через Днепр, даже в Киеве.
Через сколько миллионов лет построят эти развязки?
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