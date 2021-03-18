RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Боротьба з заторами у Києві:
планують побудувати...

Боротьба з заторами у Києві: планують побудувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 16:53

Боротьба з заторами у Києві: планують побудувати...

Пропонуємо до обговорення:
Начальник «Інституту Генерального плану міста» Сергій Броневицький повідомив, що для уникнення заторів у проекті Генплану Києва передбачається будівництво багаторівневих транспортних розв’язок.

Дивися повний текст Боротьба з заторами у Києві: планують побудувати багаторівневі транспортні розв’язки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93050
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 16:53

Да за 30 лет даже Ни Одного! моста не построили через Днепр, даже в Киеве.
Через сколько миллионов лет построят эти развязки?
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 925
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
R2 » Пон 22 бер, 2021 09:55
2 175
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 10:12
cohan
Тариф на електроенергію в цьому році планують змінити 1, 2
R2 » П'ят 19 бер, 2021 11:36
19 1296
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 бер, 2021 18:59
adamsmittttt
Автофіксація: у Києві за місяць — понад 3 тисячі...
R2 » Сер 17 бер, 2021 22:11
7 431
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 бер, 2021 23:57
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31530)
22.03.2021 16:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.