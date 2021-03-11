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Кабмін створить фонд компенсацій
за наслідки вакцинації...

Кабмін створить фонд компенсацій за наслідки вакцинації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 17:15

Кабмін створить фонд компенсацій за наслідки вакцинації...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України найближчим часом створить фонд, який буде виплачувати компенсації в разі ускладнень при вакцинації від COVID. Це передбачено прийнятим минулого тижня законом.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 17:16

Черговий фонд для розкрадання чиновниками і іх родичами. В кожній сім'і чиновника обов'язково з'явиться хоч один "пострадалий від вакцинаціі", який відразу одужае після отримання компенсаціі.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 17:48

Кто сможет доказать, что пострадал именно от вакцинации даже получит деньги и его покажут по телевизору в передаче "невероятно, но факт".
LOKY
 
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