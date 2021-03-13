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Зеленський підписав указ
про санкції проти двох...

Зеленський підписав указ про санкції проти двох...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 17:17

Зеленський підписав указ про санкції проти двох...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 11 березня 2021 року щодо продовження терміну дії українських санкцій стосовно двох російських банків.

Дивися повний текст Зеленський підписав указ про санкції проти двох російських банків.
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