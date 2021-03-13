|
|
Зеленський підписав указ про санкції проти двох...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 бер, 2021 17:17
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 11 березня 2021 року щодо продовження терміну дії українських санкцій стосовно двох російських банків.
Дивися повний текст Зеленський підписав указ про санкції проти двох російських банків
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93053
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор