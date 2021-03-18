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Україна планує замість газу
транспортувати в Європу...

Україна планує замість газу транспортувати в Європу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 18:05

Україна планує замість газу транспортувати в Європу...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що транспортування водню газопроводом "Дружба" до Європи є одним із головних пріоритетів для України. Це питання обговорюють із Євросоюзом.

Дивися повний текст Україна планує замість газу транспортувати в Європу водень, – Шмигаль.
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