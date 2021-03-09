Про це йдеться на сторінці банку.
Дивися повний текст ПриватБанк запустив програму доступного автокредитування.
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Додано: Пон 22 бер, 2021 18:41
ПриватБанк запустив програму доступного автокредитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запустив програму доступного автокредитування.
Додано: Пон 22 бер, 2021 18:42
за 5-7 років це нове авто може третього власника поміняти, гадаю на практиці будуть коротші терміни і більші початкові внески (читай - більше відмов)
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