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ПриватБанк запустив програму
доступного автокредитування

ПриватБанк запустив програму доступного автокредитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 18:41

ПриватБанк запустив програму доступного автокредитування

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці банку.

Дивися повний текст ПриватБанк запустив програму доступного автокредитування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 18:42

за 5-7 років це нове авто може третього власника поміняти, гадаю на практиці будуть коротші терміни і більші початкові внески (читай - більше відмов)
nighthawk5
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