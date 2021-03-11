RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Біткойн-ентузіасти створили
бойлер для видобутку...

Біткойн-ентузіасти створили бойлер для видобутку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 19:13

Біткойн-ентузіасти створили бойлер для видобутку...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія WiseMining представила бойлер на базі ASIC-Майнер, який дозволяє нагрівати воду і Майн біткоіни

Дивися повний текст Біткойн-ентузіасти створили бойлер для видобутку криптовалюти (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93055
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 19:13

Виглядає як самогонний апарат.
dunczyk
 
Повідомлень: 593
З нами з: 23.03.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На основі технології NASA створили безповітряну велошину...
R2 » Пон 22 бер, 2021 16:51
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 16:51
blueiceua
Для столичних водіїв створили онлайн-мапу з позначеними...
R2 » П'ят 19 бер, 2021 12:02
1 77
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 бер, 2021 12:02
sich
Що робити, якщо встановили бойлер, а платіжки за гарячу... 1, 2
R2 » Чет 11 бер, 2021 19:03
11 833
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 бер, 2021 21:38
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31539)
22.03.2021 19:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.