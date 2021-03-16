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Антимонопольний комітет торік виписав 1,6 мільярда штрафів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 бер, 2021 20:48
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) у 2020 році наклав 1,6 млрд грн штрафів.
Дивися повний текст Антимонопольний комітет торік виписав 1,6 мільярда штрафів
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Додано: Пон 22 бер, 2021 20:48
Сколько поступило в бюджет???
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