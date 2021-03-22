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Німеччина вклала в Україну
більше 1,67 мільярда доларів

Німеччина вклала в Україну більше 1,67 мільярда доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 20:48

Німеччина вклала в Україну більше 1,67 мільярда доларів

Пропонуємо до обговорення:
Питання співробітництва з Німеччиною в галузі енергетики стає дедалі важливішим.

Дивися повний текст Німеччина вклала в Україну більше 1,67 мільярда доларів.
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