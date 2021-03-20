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В Україні виплатили вже 114 млн грн «лікарняних» через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 бер, 2021 20:58
Пропонуємо до обговорення:
З початку пандемії за кошти ФССУ на самоізоляції знаходилось близько 100 тисяч застрахованих осіб. Також фонд виплатив понад 114 млн грн компенсації заробітку втраченого за час ізоляції.
Дивися повний текст В Україні виплатили вже 114 млн грн «лікарняних» через самоізоляцію від COVID-19
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Додано: Пон 22 бер, 2021 20:58
Finance.ua мені зараз не виплатили ні копійки за лікарняне із 9 по 21 лютого - роботодавець не приймає для оплати лікарняного довідку видану в поліклініці і ця довідка зараз є тільки підтвердженням поважної причини відсутності на роботі. Чи з‘являться бланки лікарняних і що взагалі відомо по даній темі?
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