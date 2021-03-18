Прем'єр-міністр Денис Шмигаль бачить дві перешкоди для вступу України в Європейський союз.
Дивися повний текст Шмигаль назвав перешкоди для членства України в ЄС.
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Додано: Пон 22 бер, 2021 21:25
Шмигаль назвав перешкоди для членства України в ЄС
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Дивися повний текст Шмигаль назвав перешкоди для членства України в ЄС.
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