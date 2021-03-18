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Шмигаль назвав перешкоди
для членства України в ЄС

Шмигаль назвав перешкоди для членства України в ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 21:25

Шмигаль назвав перешкоди для членства України в ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль бачить дві перешкоди для вступу України в Європейський союз.

Дивися повний текст Шмигаль назвав перешкоди для членства України в ЄС.
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 21:25

філософська задача..., напевно треба почати з людей.
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