Міжнародна компанія Henley & Partners опублікувала щорічні рейтинги програм отримання посвідки на проживання (ПНП) і громадянства через інвестиції.
Дивися повний текст Названо найкращі програми ПНП та громадянства за інвестиції за 2020 рік.
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Додано: Пон 22 бер, 2021 22:59
Названо найкращі програми ПНП та громадянства за...
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Дивися повний текст Названо найкращі програми ПНП та громадянства за інвестиції за 2020 рік.
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