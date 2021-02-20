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Названо найкращі програми
ПНП та громадянства за...

Названо найкращі програми ПНП та громадянства за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 22:59

Названо найкращі програми ПНП та громадянства за...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна компанія Henley & Partners опублікувала щорічні рейтинги програм отримання посвідки на проживання (ПНП) і громадянства через інвестиції.

Дивися повний текст Названо найкращі програми ПНП та громадянства за інвестиції за 2020 рік.
R2
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