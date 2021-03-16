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ООН оцінила збитки
від пандемії Covid-19

ООН оцінила збитки від пандемії Covid-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 23:01

ООН оцінила збитки від пандемії Covid-19

Пропонуємо до обговорення:
Сукупний розмір збитку від економічної коронакризи до 2025 року досягне 22 трлн доларів.

Дивися повний текст ООН оцінила збитки від пандемії Covid-19.
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