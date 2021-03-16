Сукупний розмір збитку від економічної коронакризи до 2025 року досягне 22 трлн доларів.
Дивися повний текст ООН оцінила збитки від пандемії Covid-19.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 бер, 2021 23:01
ООН оцінила збитки від пандемії Covid-19
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ООН оцінила збитки від пандемії Covid-19.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|