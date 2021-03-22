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Кожен п'ятий випускник в Україні націлений вчитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 бер, 2021 23:14
Пропонуємо до обговорення:
Кожен п'ятий випускник в Україні націлений вчитися тільки в зарубіжних закладах вищої освіти.
Дивися повний текст Кожен п'ятий випускник в Україні націлений вчитися тільки за кордоном - опитування
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