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Кожен п'ятий випускник в
Україні націлений вчитися...

Кожен п'ятий випускник в Україні націлений вчитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 23:14

Кожен п'ятий випускник в Україні націлений вчитися...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен п'ятий випускник в Україні націлений вчитися тільки в зарубіжних закладах вищої освіти.

Дивися повний текст Кожен п'ятий випускник в Україні націлений вчитися тільки за кордоном - опитування.
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