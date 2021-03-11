Що робити, якщо вам почали телефонувати колектори з вимогою про повернення кредиту, який ви не оформляли?
Дивися повний текст Шахраї оформили кредит без вашої згоди: що робити (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 08:34
Шахраї оформили кредит без вашої згоди: що робити...
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Дивися повний текст Шахраї оформили кредит без вашої згоди: що робити (інфографіка).
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