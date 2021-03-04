Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".
Дивися повний текст МОЗ хоче в першу чергу вакцинувати групи ризику, що записалися через «Дія».
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Додано: Вів 23 бер, 2021 08:42
МОЗ хоче в першу чергу вакцинувати групи ризику, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ хоче в першу чергу вакцинувати групи ризику, що записалися через «Дія».
Додано: Вів 23 бер, 2021 08:42
Как всегда говорят одно, а задумали другое.
Запись через Дию рекламируют на каждом углу, а запись через семейного врача, что есть проще и быстрее НЕТ.
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