RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МОЗ хоче в першу чергу
вакцинувати групи ризику, що...

МОЗ хоче в першу чергу вакцинувати групи ризику, що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 08:42

МОЗ хоче в першу чергу вакцинувати групи ризику, що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

Дивися повний текст МОЗ хоче в першу чергу вакцинувати групи ризику, що записалися через «Дія».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93064
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 08:42

Как всегда говорят одно, а задумали другое.
Запись через Дию рекламируют на каждом углу, а запись через семейного врача, что есть проще и быстрее НЕТ.
yegres
 
Повідомлень: 17
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mirax і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мін'юст хоче продати 22-25 в'язниць, незважаючи на... 1, 2
R2 » Сер 17 бер, 2021 15:03
10 467
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 бер, 2021 13:08
p_a_l
Кличко хоче скаржитися в КСУ через несправедливий...
R2 » Чет 11 бер, 2021 17:19
1 254
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 бер, 2021 21:49
freelanc
До кінця року планують вакцинувати 80% українців 1, 2
R2 » Сер 03 бер, 2021 16:09
10 866
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 бер, 2021 16:46
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.