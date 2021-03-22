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Найбільші кредитори України:
НБУ поновив рейтинг країн

Найбільші кредитори України: НБУ поновив рейтинг країн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 09:01

Найбільші кредитори України: НБУ поновив рейтинг країн

Пропонуємо до обговорення:
На першому місці серед кредиторів традиційно знаходиться Кіпр.

Дивися повний текст Найбільші кредитори України: НБУ поновив рейтинг країн.
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 09:02

Але ж Кіпр це прокладка, а як же прозорість?
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