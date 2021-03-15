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Зеленський заявив про створення
190 тисяч робочих місць...

Зеленський заявив про створення 190 тисяч робочих місць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 10:40

Зеленський заявив про створення 190 тисяч робочих місць...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський обіцяє за три роки створити в Україні прозору й ефективну судову систему.

Дивися повний текст Зеленський заявив про створення 190 тисяч робочих місць в Україні під час пандемії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 10:40

..да ладно.. 190 тыс рабочих мест?!.. серьезно..?!.. ГДЕ??? на "великой стройке"?? не верю.. скок там ЗП средняя??
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 10:47

  maestro71 написав:..да ладно.. 190 тыс рабочих мест?!.. серьезно..?!.. ГДЕ??? на "великой стройке"?? не верю.. скок там ЗП средняя??

Ага, всех на строительство дорог. :D
Alliance
 
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