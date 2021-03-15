Президент Володимир Зеленський обіцяє за три роки створити в Україні прозору й ефективну судову систему.
Дивися повний текст Зеленський заявив про створення 190 тисяч робочих місць в Україні під час пандемії.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 10:40
Зеленський заявив про створення 190 тисяч робочих місць...
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Дивися повний текст Зеленський заявив про створення 190 тисяч робочих місць в Україні під час пандемії.
Додано: Вів 23 бер, 2021 10:40
..да ладно.. 190 тыс рабочих мест?!.. серьезно..?!.. ГДЕ??? на "великой стройке"?? не верю.. скок там ЗП средняя??
Додано: Вів 23 бер, 2021 10:47
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