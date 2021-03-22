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Кабмін посилив умови в'їзду
в Україну: тепер потрібен...

Кабмін посилив умови в'їзду в Україну: тепер потрібен...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 11:29

Кабмін посилив умови в'їзду в Україну: тепер потрібен...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Дивися повний текст Кабмін посилив умови в'їзду в Україну: тепер потрібен обов'язково ПЛР-тест на COVID.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 11:29

Це для всіх чи тільки для іноземців, сподіваюся?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 11:43

  0mage0 написав:Це для всіх чи тільки для іноземців, сподіваюся?

Для иностранцев обязательный тест. Для нас выбор или тест или самоизоляция.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 11:45

Зачем столько негатива в заголовке?
Просто ввели новое условие с цель защиты здоровья населения.
yegres
 
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