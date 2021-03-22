Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Дивися повний текст Кабмін посилив умови в'їзду в Україну: тепер потрібен обов'язково ПЛР-тест на COVID.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 11:29
Кабмін посилив умови в'їзду в Україну: тепер потрібен...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін посилив умови в'їзду в Україну: тепер потрібен обов'язково ПЛР-тест на COVID.
Додано: Вів 23 бер, 2021 11:43
Додано: Вів 23 бер, 2021 11:45
Зачем столько негатива в заголовке?
Просто ввели новое условие с цель защиты здоровья населения.
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