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На митниці перехопили посилку
з великими діамантами із США

На митниці перехопили посилку з великими діамантами із США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 11:38

На митниці перехопили посилку з великими діамантами із США

Пропонуємо до обговорення:
Українські митники перехопили посилку з коштовним камінням – п’ятьма діамантами різних відтінків загальною вартістю 295 тисяч гривень - у міжнародному поштовому відправленні з порушенням митного законодавства.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 11:39

..кто-то очень неумело пожадничал при пересылке: "нулевая декларация", не замиксована посылка с разным хламом... ну такое))
maestro71
 
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Дежавю какое-то. Таможня в качестве Питчера перехватила, ждём продолжения о доставке на базу,😁 американский бейсбол командная игра.
yegres
 
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