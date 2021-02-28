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У Зеленського розповіли,
що мають на увазі під...

У Зеленського розповіли, що мають на увазі під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 11:50

У Зеленського розповіли, що мають на увазі під...

Пропонуємо до обговорення:
Радник президента Володимира Зеленського з питань економіки Олег Устенко прокоментував політику президента щодо деолігархізації, заявивши, що "мова йде не про прізвища конкретного олігарха, а про зміну системи".

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, що мають на увазі під деолігархізацією.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 11:50

Олигархи прочитали и долго ржали :-) Шут!
finuser382
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