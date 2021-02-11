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«Доступна іпотека під 7%»: за перші три тижні видали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 бер, 2021 12:02
Пропонуємо до обговорення:
Банки підписали 20 кредитних договорів за державною програмою «Доступна іпотека 7%».
Дивися повний текст «Доступна іпотека під 7%»: за перші три тижні видали лише 20 кредитів
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