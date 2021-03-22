Викрито злочинну схему видобутку дорогоцінного каміння. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Дивися повний текст В Україні викрили схему незаконного видобутку дорогоцінного каміння.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 13:02
В Україні викрили схему незаконного видобутку...
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Дивися повний текст В Україні викрили схему незаконного видобутку дорогоцінного каміння.
Додано: Вів 23 бер, 2021 13:02
Отже, в людей був дозвіл, вони почали працювати.
Далі всіх арештували, бо добування було без дотримання правил безпеки на виробництві???
В чому склад злочину?
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