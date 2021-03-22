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В Україні викрили схему
незаконного видобутку...

В Україні викрили схему незаконного видобутку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 13:02

В Україні викрили схему незаконного видобутку...

Пропонуємо до обговорення:
Викрито злочинну схему видобутку дорогоцінного каміння. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Дивися повний текст В Україні викрили схему незаконного видобутку дорогоцінного каміння.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 13:02

Отже, в людей був дозвіл, вони почали працювати.
Далі всіх арештували, бо добування було без дотримання правил безпеки на виробництві???
В чому склад злочину?
5kopiyok
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