Україна гідно витримала виклики пандемії COVID-19 і пройшла пік падіння, заявив глава Мінекономіки Ігор Петрашко.
Дивися повний текст Коронакриза: Петрашко заявляє, що економіка України пройшла пік падіння.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 13:05
Коронакриза: Петрашко заявляє, що економіка України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коронакриза: Петрашко заявляє, що економіка України пройшла пік падіння.
Додано: Вів 23 бер, 2021 13:06
Ага, и я так чувствую, сейчас как рванём! Правда непонятно с какого перепугу, и непонятно куда. Смешно у нас жить! :-)
Додано: Вів 23 бер, 2021 13:35
А глава Мінекономіки Ігор Петрашко - "зуб давав"??? Чи пустий п...ж - це основна професія в чинуш???
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