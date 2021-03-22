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Коронакриза: Петрашко заявляє,
що економіка України...

Коронакриза: Петрашко заявляє, що економіка України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 13:05

Коронакриза: Петрашко заявляє, що економіка України...

Пропонуємо до обговорення:
Україна гідно витримала виклики пандемії COVID-19 і пройшла пік падіння, заявив глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

Дивися повний текст Коронакриза: Петрашко заявляє, що економіка України пройшла пік падіння.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 13:06

Ага, и я так чувствую, сейчас как рванём! Правда непонятно с какого перепугу, и непонятно куда. Смешно у нас жить! :-)
finuser382
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 13:35

А глава Мінекономіки Ігор Петрашко - "зуб давав"??? Чи пустий п...ж - це основна професія в чинуш???
Українець
 
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