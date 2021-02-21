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Мінекономіки пропонує спрямувати 200 млн грн на рік на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 бер, 2021 14:23
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства пропонує спрямувати 200 млн грн на рік для часткової компенсації кінотеатрам за вимушені простої під час карантинних обмежень.
Дивися повний текст Мінекономіки пропонує спрямувати 200 млн грн на рік на підтримку кіномереж
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Додано: Вів 23 бер, 2021 14:24
Закрыты не только кинотеатры. Остальным кто будет помогать ?
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