Три тижні простою через локдаун в Києві обійдуться рестораторам в 100 млн гривень.
Дивися повний текст Збитки через локдаун: скільки втратять ресторани в Києві.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 14:45
Збитки через локдаун: скільки втратять ресторани в Києві
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Дивися повний текст Збитки через локдаун: скільки втратять ресторани в Києві.
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