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Збитки через локдаун: скільки
втратять ресторани в Києві

Збитки через локдаун: скільки втратять ресторани в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 14:45

Збитки через локдаун: скільки втратять ресторани в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Три тижні простою через локдаун в Києві обійдуться рестораторам в 100 млн гривень.

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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 14:45

Интересно, сколько налогов платят ресторані в Киеве за месяц
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