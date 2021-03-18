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У НБУ спрогнозували наслідки
відмови від співпраці з МВФ

У НБУ спрогнозували наслідки відмови від співпраці з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 15:56

У НБУ спрогнозували наслідки відмови від співпраці з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб, повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст У НБУ спрогнозували наслідки відмови від співпраці з МВФ.
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 15:56

https://news.finance.ua/ru/news/-/48968 ... k-padeniya

так прошла или со слов НБУ еще пройдет? :))
demon0983886848
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