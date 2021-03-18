Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб, повідомляє прес-служба НБУ.
Дивися повний текст У НБУ спрогнозували наслідки відмови від співпраці з МВФ.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 15:56
У НБУ спрогнозували наслідки відмови від співпраці з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ спрогнозували наслідки відмови від співпраці з МВФ.
Додано: Вів 23 бер, 2021 15:56
https://news.finance.ua/ru/news/-/48968 ... k-padeniya
так прошла или со слов НБУ еще пройдет? :))
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