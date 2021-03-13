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Населення продає
долари - Данилишин

Населення продає долари - Данилишин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 16:32

Населення продає долари - Данилишин

Пропонуємо до обговорення:
На готівковому валютному ринку протягом тижня 15-19 березня обсяг чистої пропозиції іноземної валюти зріс порівняно з минулим тижнем. Це дозволило банкам збільшити обсяг чистої купівлі валюти з початку березня до 53 млн доларів.

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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 16:32

https://news.finance.ua/ru/news/-/48970 ... stva-s-mvf
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