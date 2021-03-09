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Маски на вулицях в «червоній
зоні» - постанова Кабміну

Маски на вулицях в «червоній зоні» - постанова Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 16:51

Маски на вулицях в «червоній зоні» - постанова Кабміну

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в постанові Кабміну.

Дивися повний текст Маски на вулицях в «червоній зоні» - постанова Кабміну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 16:51

трусы себе на головы понадевайте там в кабмине
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 16:53

Пришел на кладбище, сидишь себе тихонько на скамейке, никого не трогаешь. НО ШОП в маске! а то заразишь трупы
Dear_Sir
 
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Курви, як же ви дістали.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 17:10

Re: Маски на вулицях в «червоній зоні» - постанова Кабміну

Маразм по украински.
ruvex
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