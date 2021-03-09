Про це йдеться в постанові Кабміну.
Дивися повний текст Маски на вулицях в «червоній зоні» - постанова Кабміну.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 16:51
Маски на вулицях в «червоній зоні» - постанова Кабміну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маски на вулицях в «червоній зоні» - постанова Кабміну.
Додано: Вів 23 бер, 2021 16:53
Пришел на кладбище, сидишь себе тихонько на скамейке, никого не трогаешь. НО ШОП в маске! а то заразишь трупы
Додано: Вів 23 бер, 2021 17:10
Re: Маски на вулицях в «червоній зоні» - постанова Кабміну
Маразм по украински.
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