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Плани на підвищення
пенсій цьогоріч

Плани на підвищення пенсій цьогоріч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 18:11

Плани на підвищення пенсій цьогоріч

Пропонуємо до обговорення:
Індексацію пенсій в Україні проведено в березні.

Дивися повний текст Плани на підвищення пенсій цьогоріч.
R2
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