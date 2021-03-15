Індексацію пенсій в Україні проведено в березні.
Дивися повний текст Плани на підвищення пенсій цьогоріч.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 18:11
Плани на підвищення пенсій цьогоріч
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Дивися повний текст Плани на підвищення пенсій цьогоріч.
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