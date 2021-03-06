Вівторок пройшов на валютному ринку дуже активно і завершився за курсом долара на рівні верхньої межі ранкового прогнозу Finance.ua - 27,79 / 27,81 гривень.
Дивися повний текст Міжбанк: з самого ранку попит перевищував пропозицію.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 20:48
Міжбанк: з самого ранку попит перевищував пропозицію
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Дивися повний текст Міжбанк: з самого ранку попит перевищував пропозицію.
Додано: Вів 23 бер, 2021 20:48
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