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Міжбанк: з самого ранку
попит перевищував пропозицію

Міжбанк: з самого ранку попит перевищував пропозицію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 20:48

Міжбанк: з самого ранку попит перевищував пропозицію

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок пройшов на валютному ринку дуже активно і завершився за курсом долара на рівні верхньої межі ранкового прогнозу Finance.ua - 27,79 / 27,81 гривень.

Дивися повний текст Міжбанк: з самого ранку попит перевищував пропозицію.
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 20:48

https://news.finance.ua/ru/news/-/48973 ... danilishin
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