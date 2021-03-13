Група "Нафтогаз" в четвертому кварталі 2020 року збільшила свою частку на ринку поставок природного газу населенню з 2% до 7%.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 21:32
«Нафтогаз» у 2020 році збільшив частку на ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» у 2020 році збільшив частку на ринку постачання газу населенню.
Додано: Вів 23 бер, 2021 21:32
Тобто почати перевіряти газзбути почали вже коли люди вийшли на вулиці, а в жовтні-листопаді коли ці дико накручені ціни вже були оголошені - всім було пофіг)
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