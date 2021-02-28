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У WhatsApp з’явиться нова функція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 бер, 2021 21:48
Пропонуємо до обговорення:
В останні місяці розробники WhatsApp помітно активізувалися. Компанія вже встигла додати багато нових функцій в різні версії месенджера, а тепер, як стало відомо, вона готує ще одну, яка покликана заощадити чимало часу для користувачів.
Дивися повний текст У WhatsApp з’явиться нова функція
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Додано: Вів 23 бер, 2021 21:49
А где же супер новость сегодня Вайбер у многих не работал, при включении сразу вылетал.
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yegres
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