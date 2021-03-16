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Трамп планує створити
власну соцмережу

Трамп планує створити власну соцмережу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 21:55

Трамп планує створити власну соцмережу

Пропонуємо до обговорення:
Колишній президент США Дональд Трамп невдовзі повернеться в соціальні мережі, але вже на власній платформі.

Дивися повний текст Трамп планує створити власну соцмережу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 21:55

Давно уже пора сделать альтернативу лицекниге и подобным сборщикам личной информации.
yegres
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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