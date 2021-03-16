Колишній президент США Дональд Трамп невдовзі повернеться в соціальні мережі, але вже на власній платформі.
Дивися повний текст Трамп планує створити власну соцмережу.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 21:55
Трамп планує створити власну соцмережу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трамп планує створити власну соцмережу.
Додано: Вів 23 бер, 2021 21:55
Давно уже пора сделать альтернативу лицекниге и подобным сборщикам личной информации.
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