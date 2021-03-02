Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти відповідний законопроект №5153.
Дивися повний текст Податкова амністія для українців: Раді рекомендують схвалити закон.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 бер, 2021 22:16
Податкова амністія для українців: Раді рекомендують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова амністія для українців: Раді рекомендують схвалити закон.
Додано: Вів 23 бер, 2021 22:16
Как все хорошо расписано. Как это будет в реальности , к примеру у чиновника есть 100 лимонов, он отбелит с помощью этой декларации. Вася, который работает сам на себя покрутить пальцем у виска услышав про это. Пройдет время, все кто хотел отбелить свои 2 куртки замшевые и т.п. это сделали , остался только Вася. И вот Вася захотел купить квартиру к примеру, и тогда он и заплатит, но не 5 или 9 %, а все 20%
Кто думает что это не серьезно читаем источник
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету
Додано: Вів 23 бер, 2021 22:26
Re: Податкова амністія для українців: Раді рекомендують...
|