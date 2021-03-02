RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податкова амністія для
українців: Раді рекомендують...

Податкова амністія для українців: Раді рекомендують...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 22:16

Податкова амністія для українців: Раді рекомендують...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти відповідний законопроект №5153.

Дивися повний текст Податкова амністія для українців: Раді рекомендують схвалити закон.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93085
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 22:16

Как все хорошо расписано. Как это будет в реальности , к примеру у чиновника есть 100 лимонов, он отбелит с помощью этой декларации. Вася, который работает сам на себя покрутить пальцем у виска услышав про это. Пройдет время, все кто хотел отбелить свои 2 куртки замшевые и т.п. это сделали , остался только Вася. И вот Вася захотел купить квартиру к примеру, и тогда он и заплатит, но не 5 или 9 %, а все 20%
Кто думает что это не серьезно читаем источник
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету
yegres
 
Повідомлень: 29
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 22:26

Re: Податкова амністія для українців: Раді рекомендують...

  yegres написав:И вот Вася захотел купить квартиру к примеру, и тогда он и заплатит, но не 5 или 9 %, а все 20%

Чего вдруг? С какого бодуна?
  yegres написав:Кто думает что это не серьезно читаем источник

Те кто читали, а ты не входишь в их число, знают что ничего подобного в источнике нет.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 06.08.19
Подякував: 798 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На вакцинацію вже записалися понад 44 тисячі українців —... 1, 2, 3
R2 » Вів 02 бер, 2021 16:27
27 1457
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 бер, 2021 10:27
_hunter
Рейтинг популярних авто серед українців (нові, вживані)
R2 » Вів 23 бер, 2021 08:11
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 бер, 2021 08:11
neorel7319
Майже 70% українців чекають, що держава забезпечить їх...
R2 » Нед 21 бер, 2021 18:48
9 517
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 17:34
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.