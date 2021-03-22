В Україні не залишилося вільної землі, щоб задовольнити право громадян на безоплатну приватизацію земельних ділянок.
Дивися повний текст В Україні не залишилось вільної землі для безоплатної приватизації.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 22:19
В Україні не залишилось вільної землі для безоплатної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні не залишилось вільної землі для безоплатної приватизації.
Додано: Вів 23 бер, 2021 22:19
Феерично :) Вы имеете право, но земли нет. И так везде. Вы имеете право на правосудие но судов у нас нет. Вы имеете право на безбедную старость отпахав всю жизнь но денег нет. В общем кроме призрачного "права" у нас нифига нет.
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