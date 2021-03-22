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В Україні не залишилось вільної
землі для безоплатної...

В Україні не залишилось вільної землі для безоплатної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 22:19

В Україні не залишилось вільної землі для безоплатної...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні не залишилося вільної землі, щоб задовольнити право громадян на безоплатну приватизацію земельних ділянок.

Дивися повний текст В Україні не залишилось вільної землі для безоплатної приватизації.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 22:19

Феерично :) Вы имеете право, но земли нет. И так везде. Вы имеете право на правосудие но судов у нас нет. Вы имеете право на безбедную старость отпахав всю жизнь но денег нет. В общем кроме призрачного "права" у нас нифига нет.
Igorten
 
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