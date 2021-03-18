Вже цього літа курс першої криптовалюта може піднятися до $ 100 000 за монету, прогнозують експерти.
Дивися повний текст Bitcoin може злетіти до $300 000 і впасти на 80-90% - прогнози.
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Додано: Вів 23 бер, 2021 22:20
Bitcoin може злетіти до $300 000 і впасти на 80-90% -...
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Дивися повний текст Bitcoin може злетіти до $300 000 і впасти на 80-90% - прогнози.
Додано: Вів 23 бер, 2021 22:20
Это не прогнозы, это пальцем в небо. Такие прогнозы может с успехом делать бомж с соседней помойки.
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