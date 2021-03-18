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Bitcoin може злетіти до $300
000 і впасти на 80-90% -...

Bitcoin може злетіти до $300 000 і впасти на 80-90% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 22:20

Bitcoin може злетіти до $300 000 і впасти на 80-90% -...

Пропонуємо до обговорення:
Вже цього літа курс першої криптовалюта може піднятися до $ 100 000 за монету, прогнозують експерти.

Дивися повний текст Bitcoin може злетіти до $300 000 і впасти на 80-90% - прогнози.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 22:20

Это не прогнозы, это пальцем в небо. Такие прогнозы может с успехом делать бомж с соседней помойки.
Igorten
 
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