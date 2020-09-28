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500 000 чоловік - за 116
днів. Sense SuperApp від...

500 000 чоловік - за 116 днів. Sense SuperApp від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 00:03

500 000 чоловік - за 116 днів. Sense SuperApp від...

Пропонуємо до обговорення:
26 листопада 2020 року Альфа-Банк Україна запустив Sense SuperApp.

Дивися повний текст 500 000 чоловік - за 116 днів. Sense SuperApp від Альфа-Банку святкує і розігрує 500 000.
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 00:04

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