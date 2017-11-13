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30% українських сімей не
мають ніяких заощаджень...

30% українських сімей не мають ніяких заощаджень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 10:32

30% українських сімей не мають ніяких заощаджень...

Пропонуємо до обговорення:
Частина українців, які вважають матеріальне становище своєї сім’ї більш-менш добрим, перебуває в явній меншості.

Дивися повний текст 30% українських сімей не мають ніяких заощаджень (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 10:32

Ничего, что на втором графике 101 % охвачен?
vladimir_kustkov
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 10:37

Re: 30% українських сімей не мають ніяких заощаджень...

30%? Судя по отзывам на Минфине их больше, наверное под 50.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 10:41

  vitaliy_berdinskikh написав:30%? Судя по отзывам на Минфине их больше, наверное под 50.

недовольные чаще пишут отзывы.
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 10:57

Re: 30% українських сімей не мають ніяких заощаджень...

Фінансово безграмотні.
Живуть сьогоднішнім днем.
А тут бац, коронавірус - і такі люди опиняються в опі, в самій глибині))
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 11:14

  Успіх написав:Фінансово безграмотні.
Живуть сьогоднішнім днем.
А тут бац, коронавірус - і такі люди опиняються в опі, в самій глибині))

разные ситуации бывают. может до пандемии кто на лечение от хвори какой все деньги потратил--это как пример. не надо всех под одну гребёнку
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 11:29

Здесь нужно смотреть что считать сбережениями?Одни не могут себе позволить
Сардинию а вторые Бердянск и первые и вторые будут себя считать нищими,или же одна семья проживёт худо бедно на 200 грн в день а второй и 1 тыс будет мало,все эти опросы абстрактная муть...
livs375
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