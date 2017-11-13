Частина українців, які вважають матеріальне становище своєї сім’ї більш-менш добрим, перебуває в явній меншості.
Дивися повний текст 30% українських сімей не мають ніяких заощаджень (інфографіка).
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Додано: Сер 24 бер, 2021 10:32
30% українських сімей не мають ніяких заощаджень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 30% українських сімей не мають ніяких заощаджень (інфографіка).
Додано: Сер 24 бер, 2021 10:37
Re: 30% українських сімей не мають ніяких заощаджень...
30%? Судя по отзывам на Минфине их больше, наверное под 50.
Додано: Сер 24 бер, 2021 10:41
Додано: Сер 24 бер, 2021 10:57
Re: 30% українських сімей не мають ніяких заощаджень...
Фінансово безграмотні.
Живуть сьогоднішнім днем.
А тут бац, коронавірус - і такі люди опиняються в опі, в самій глибині))
Додано: Сер 24 бер, 2021 11:14
Додано: Сер 24 бер, 2021 11:29
Здесь нужно смотреть что считать сбережениями?Одни не могут себе позволить
Сардинию а вторые Бердянск и первые и вторые будут себя считать нищими,или же одна семья проживёт худо бедно на 200 грн в день а второй и 1 тыс будет мало,все эти опросы абстрактная муть...
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