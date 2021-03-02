У 2014-2020 роках Україна перерахувала на користь Міжнародного валютного фонду 65,74 млн доларів.
Дивися повний текст За останні 6 років Україна заплатила МВФ понад 65 млн доларів за неотримані транші — НБУ.
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Додано: Сер 24 бер, 2021 11:27
За останні 6 років Україна заплатила МВФ понад 65 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За останні 6 років Україна заплатила МВФ понад 65 млн доларів за неотримані транші — НБУ.
Додано: Сер 24 бер, 2021 11:27
для корректности информации нужно ее подавать с разбивкой по годам. а то пока похоже на подтасовку (смешали 2 последних года с предыдущими 4)
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