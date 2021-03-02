RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За останні 6 років Україна
заплатила МВФ понад 65 млн...

За останні 6 років Україна заплатила МВФ понад 65 млн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 11:27

За останні 6 років Україна заплатила МВФ понад 65 млн...

Пропонуємо до обговорення:
У 2014-2020 роках Україна перерахувала на користь Міжнародного валютного фонду 65,74 млн доларів.

Дивися повний текст За останні 6 років Україна заплатила МВФ понад 65 млн доларів за неотримані транші — НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93087
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 11:27

для корректности информации нужно ее подавать с разбивкой по годам. а то пока похоже на подтасовку (смешали 2 последних года с предыдущими 4)
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 218
З нами з: 14.11.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На вакцинацію вже записалися понад 44 тисячі українців —... 1, 2, 3
R2 » Вів 02 бер, 2021 16:27
28 1531
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 бер, 2021 10:07
_hunter
Україна планує замість газу транспортувати в Європу...
R2 » Пон 22 бер, 2021 18:05
3 152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 22:55
hazanovich_alexey
Україна може залишитися в «зимовому» часі - схвалено... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 19 бер, 2021 12:51
45 2934
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 бер, 2021 17:20
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31598)
24.03.2021 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.